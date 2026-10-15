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15 октября, 11:18

Происшествия

Во Владивостоке подросток потерял сознание и упал под поезд

Фото: MAX/"Восточное МСУТ СК России"

Во Владивостоке 16-летний подросток потерял сознание на перроне станции Угольная и упал под приближающийся поезд, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в телеграм-канале.

Юноша ждал электричку, когда его самочувствие внезапно ухудшилось. В этот момент к станции приближался поезд, следовавший из Кневичей.

В региональном Минздраве уточнили, что пострадавший выжил, у него диагностировали легкий ушиб головного мозга и ушибленную рану головы. Состояние подростка оценивается как средней степени тяжести, он находится в стабильном состоянии и получает необходимую медицинскую помощь.

Прокуратура проводит проверку, в ходе которой установит, соблюдались ли на станции требования безопасности движения.

Ранее в Подмосковье два 16-летних подростка, ехавшие на мотоцикле, пострадали в столкновении с автомобилем Chevrolet. По предварительным данным полиции, авария произошла на улице Спортивной: водитель легкового автомобиля при повороте столкнулся с мотоциклом.

Оба несовершеннолетних – водитель и пассажир мотоцикла – были госпитализированы. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, по итогам проверки примут решение в установленном законом порядке.

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