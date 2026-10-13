Байкеры напали на подростка в ТиНАО

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Байкеры напали на 17-летнего подростка в поселке Знамя Октября в ТиНАО после сделанного им замечания. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

По данным ведомства, молодой человек обратился к байкерам, которые нарушали правила дорожного движения. Разгорелся конфликт, в результате которого подростку выстрелили из пневматического пистолета в область глаза. Пострадавшего доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

Ранее в Твери нетрезвый 29-летний местный житель с деревянной доской напал на прохожего и мотоциклистов. Инцидент произошел на бульваре Гусева, и конфликт спровоцировал сам задержанный. Гуляя с девушкой, он предложил двум случайным встречным выяснить отношения на кулаках.