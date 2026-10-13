Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В Подмосковье двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП с автомобилем. Об этом сообщила пресс-служба полиции по области в MAX.

Инцидент произошел около 13:50 возле одного из домов на улице Спортивной. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Chevrolet, при повороте столкнулся с мотоциклом.

В результате 16-летних водителя и пассажира транспортного средства госпитализировали.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решение по итогам проверки примут в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после гибели двух 17-летних подростков в ДТП в Алтайском крае. Молодой человек без водительских прав ехал на мотоцикле SYCMCC 250 по дороге из поселка Мирного Зонального района в направлении Бийска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. В результате водитель и пассажир мотоцикла погибли.