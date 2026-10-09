Двое подростков на мотоцикле погибли в результате ДТП в Алтайском крае

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Уголовное дело возбуждено после гибели двух 17-летних подростков в ДТП в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным СК, молодой человек без водительских прав ехал на мотоцикле SYCMCC 250 по дороге из поселка Мирного Зонального района в направлении Бийска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла получили смертельные травмы.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее два человека пострадали после столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменке в центре Москвы. Уточнялось, что водитель ВАЗ повернул на запрещающий сигнал светофора, после чего врезался в Cadillac.

