09 октября, 16:14Происшествия
Двое подростков на мотоцикле погибли в результате ДТП в Алтайском крае
Фото: vk.ru/gibdd_alt_krai
Уголовное дело возбуждено после гибели двух 17-летних подростков в ДТП в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
По данным СК, молодой человек без водительских прав ехал на мотоцикле SYCMCC 250 по дороге из поселка Мирного Зонального района в направлении Бийска. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла получили смертельные травмы.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее два человека пострадали после столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменке в центре Москвы. Уточнялось, что водитель ВАЗ повернул на запрещающий сигнал светофора, после чего врезался в Cadillac.