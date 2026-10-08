Два человека пострадали в ДТП с Cadillac в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два человека пострадали в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменке в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

ДТП произошло в районе дома 19. Водитель ВАЗ повернул на запрещающий сигнал светофора, из-за чего столкнулся с Cadillac, который двигался по прямой.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее жительница Сочи, управляя легковым автомобилем, врезалась в подпорную стену. В результате стена частично разрушилась. Сама машина серьезных повреждений не получила.