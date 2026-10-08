Kyodo: в Токио произошло ДТП с участием автомобиля посольства РФ

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В центре Токио произошло ДТП с участием автомобиля, якобы приписанного к посольству РФ в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Уточняется, что два автомобиля столкнулись на прямом участке дороги с четырьмя полосами в каждом направлении, перед зданием МИД Японии. По данным СМИ, пострадали как минимум четыре человека, все они в сознании. На месте работают полицейские, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Следствие предполагает, что на одном из автомобилей были российские дипломатические номера. На кадрах аварии также видно, что оба авто получили серьезные повреждения.

Ранее ребенок погиб в ДТП на внешней стороне Кутузовского тоннеля на западе Москвы. Авария произошла в районе дома 32. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на препятствие. В результате ДТП скончался малолетний пассажир автомобиля.

