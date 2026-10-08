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08 октября, 15:47

Происшествия

У жителя Подмосковья конфисковали электросамокат за пьяное вождение

Фото: MAX/"Прокуратура Московской области"

У мужчины в Подмосковье конфисковали электросамокат за пьяное вождение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Обвинительный приговор в отношении Антона Урлакова вынес Волоколамский городской суд. Его признали виновным по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое уже подвергалось административному наказанию".

По установленным данным, 31 июля 2026 года мужчина снова выехал нетрезвым на дорогу, хотя за такое же нарушение его уже привлекали к административной ответственности. В поселке Кировском муниципального округа Лотошино его задержали правоохранители.

При вынесении наказания суд учел позицию государственного обвинителя из прокуратуры Лотошинского района. Виновный получил 200 часов обязательных работ и был лишен права управления транспортными средствами на два года.

Электросамокат осужденного конфискован в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в СК предложили распространить статус водителя транспортного средства на пользователей электросамокатов и обязать их получать права. Помимо этого, предлагается запретить использование электросамокатов детьми младше 16 лет. Также в СК выступили за запрет движения СИМ по тротуарам, пешеходным зонам и дорожкам.

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