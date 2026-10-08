В Сочи женщина на автомобиле врезалась в подпорную стену

Фото: 23.rosguard.gov.ru

Жительница Сочи, управляя легковым автомобилем, врезалась в подпорную стену. Об этом сообщили в телеграм-канале Росгвардии Краснодарского края.

В результате ДТП стена частично разрушилась. Сама машина не получила серьезных повреждений. Однако на фотографии видно, что у нее поднялась крышка капота.

В автомобиле вместе с женщиной находилась ее четырехлетняя дочь. Выбраться оттуда им помогли сотрудники Росгвардии. Водитель получила травму руки, ее передали врачам. При этом ребенок не пострадал, позже девочку забрал отец, прибывший на место происшествия.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в подмосковном Жуковском автобус насмерть сбил 71-летнюю женщину. ДТП произошло 7 октября у одного из домов на улице Жуковского. Предварительно, водитель автобуса совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая скончалась на месте.