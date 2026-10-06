ДТП произошло на внутренней стороне СВХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

ДТП произошло на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ). Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в MAX.

Инцидент произошел в районе 1-го Вешняковского проезда, дома 1, строения 6. Движение по СВХ в сторону области затруднено на участке протяженностью 1,6 километра. Водителям рекомендуют выбирать пути объезда.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших неизвестна.

Ранее ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне СВХ в районе 1-й улицы Измайловского Зверинца. Сообщается, что движение в северном направлении затруднено на участке протяженностью 3,2 километра, автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняются.