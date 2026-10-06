06 октября, 09:48Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне СВХ
Фото: depositphotos/svedoliver
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ). Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы в MAX.
Инцидент произошел в районе 1-й улицы Измайловского Зверинца, 19а, строения 1. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока не раскрываются.
В департаменте предупредили, что движение на север по СВХ затруднено на 3,2 километра. На месте работают оперативные службы города. Жителей призвали выбирать пути объезда.
Ранее ДТП произошло на проспекте Академика Сахарова в районе дома 7. Там опрокинулся автомобиль. Обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших неизвестна.