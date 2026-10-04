04 октября, 21:04Происшествия
Два человека пострадали в ДТП в центре Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В центре Москвы в результате столкновения легкового автомобиля Toyota и грузовой "Газели" пострадали два человека. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
Авария произошла около 19:20 у дома 18, строения 1 на Садовой-Спасской улице. По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства. В результате инцидента два человека получили травмы.
Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля произошло на проспекте Академика Сахарова. Авария случилась в районе дома 7. На месте произошедшего работают городские оперативные службы.