Два человека пострадали в ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре Москвы в результате столкновения легкового автомобиля Toyota и грузовой "Газели" пострадали два человека. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Авария произошла около 19:20 у дома 18, строения 1 на Садовой-Спасской улице. По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства. В результате инцидента два человека получили травмы.

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля произошло на проспекте Академика Сахарова. Авария случилась в районе дома 7. На месте произошедшего работают городские оперативные службы.