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15 октября, 11:26

Происшествия

Женщина разбила автомобиль соседки из-за конфликта на парковке в Брянске

Фото: МАХ/"УМВД России по Брянской области"

В Брянске 47-летняя женщина разбила автомобиль своей соседки после ссоры на парковке. Экспертиза признала иномарку непригодной для дальнейшей эксплуатации, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в Володарском районе города. По данным полиции, женщина на глазах у владелицы легкового автомобиля Kia Ceed залезла на капот машины, несколько раз подпрыгнула на нем, а затем принялась бить по кузову тяжелым предметом.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковном Королеве задержали 33-летнего местного жителя, который сжег шесть машин, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. Три автомобиля сгорели полностью, еще три были повреждены. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.

Правоохранители напомнили об ответственности за умышленные поджоги

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