15 октября, 11:26Происшествия
Женщина разбила автомобиль соседки из-за конфликта на парковке в Брянске
Фото: МАХ/"УМВД России по Брянской области"
В Брянске 47-летняя женщина разбила автомобиль своей соседки после ссоры на парковке. Экспертиза признала иномарку непригодной для дальнейшей эксплуатации, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.
Инцидент произошел в Володарском районе города. По данным полиции, женщина на глазах у владелицы легкового автомобиля Kia Ceed залезла на капот машины, несколько раз подпрыгнула на нем, а затем принялась бить по кузову тяжелым предметом.
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