Женщина разбила автомобиль соседки из-за конфликта на парковке в Брянске

Фото: МАХ/"УМВД России по Брянской области"

В Брянске 47-летняя женщина разбила автомобиль своей соседки после ссоры на парковке. Экспертиза признала иномарку непригодной для дальнейшей эксплуатации, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в Володарском районе города. По данным полиции, женщина на глазах у владелицы легкового автомобиля Kia Ceed залезла на капот машины, несколько раз подпрыгнула на нем, а затем принялась бить по кузову тяжелым предметом.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в подмосковном Королеве задержали 33-летнего местного жителя, который сжег шесть машин, чтобы посмотреть на работу экстренных служб. Три автомобиля сгорели полностью, еще три были повреждены. Возбуждено уголовное дело, фигурант заключен под стражу.