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04 июня, 12:18

Происшествия

Мужчина в Новосибирске поругался с соседом и подкинул ему под дверь муляж гранаты

Фото: MAX/"Полиция54"

В Новосибирске мужчина, поругавшись с соседом, подкинул ему под дверь муляж гранаты и стал фигурантом дела о хулиганстве. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В среду, 3 июня, полицейским поступило сообщение, что возле одной из квартир в жилом доме на улице Титова в Ленинском районе найдена ручная граната. Место оцепили, а жильцов эвакуировали, однако позже выяснилось, что найденный предмет – муляж, не представляющий опасности.

В результате полицейские задержали хулигана, им оказался мужчина 1980 года рождения из того же дома. Как выяснилось, в какой-то момент у него произошел конфликт с соседями, и он решил их напугать, купив муляж в интернете.

В настоящий момент мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Балашихе девушка бросила в припаркованный автомобиль чугунный канализационный люк. Сначала она ударила им об дверь, а потом разбила заднее стекло, после чего скрылась. При этом позже один из местных жителей попытался поднять люк, но не смог этого сделать.

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