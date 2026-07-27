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27 июля, 13:52

Происшествия

Логистические объекты Wildberries в Удмуртии возобновили работу после атаки БПЛА

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Логистические объекты Wildberries в Сарапуле возобновили работу после атаки беспилотников на Удмуртию. Об этом сообщили в компании.

"Логистический комплекс компании в Сарапуле вернулся к штатному режиму работы после отмены тревоги в регионе", – сказано в сообщении WB.

Также штатную деятельность возобновил сортировочный центр "Ижевск".

Людей эвакуировали из логистического комплекса Wildberries в Сарапуле в понедельник, 27 июля, из-за угрозы в воздухе. Меры были приняты в связи с требованиями безопасности.

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что силы ПВО отразили самую массированную за последнее время атаку на объекты в республике. По его словам, удалось сбить несколько беспилотников. Информации о пострадавших не поступало.

В июле также были атаковали логоцентры WB в ряде других российских регионов. В ночь на 18 июля удар пришелся по складам в подмосковной Электростали и в Котовске Тамбовской области.

В ночь на 22 июля были атакованы логистические центры в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края. В ночь на 24 июля загорелся склад Wildberries в деревне Новосаратовке Ленинградской области. Работу приостановили на объектах WB в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.

Глава компании Татьяна Ким сочла атаку на логоцентры WB актом международного терроризма. По ее словам, Wildberries делает все необходимое для обеспечения безопасности своих сотрудников.

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