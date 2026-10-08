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08 октября, 17:21

Происшествия

Мужчина в Южном Медведкове разбил стекла в автомобиле своего обидчика

Фото: пресс-служба УВД по СВАО

В Южном Медведкове задержали 38-летнего приезжего, подозреваемого в повреждении чужого автомобиля. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД по Москве.

По информации ведомства, конфликт между потерпевшим и приезжим произошел на работе. Во время ссоры подозреваемый разбил стекла машины, принадлежащей 45-летнему москвичу, а затем скрылся. Ущерб превысил 200 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Также выяснилось, что фигурант нарушил миграционное законодательство. На него составили протокол по статье 18.8 КоАП РФ ("Нарушение правил въезда или пребывания в России").

Ранее стало известно, что с начала года суды вынесли 16 приговоров по делам о порче имущества московского метро.

Например, один нарушитель разбил створку турникета на станции "Проспект Вернадского" Сокольнической линии, пытаясь пройти без оплаты проезда. Суд назначил ему 320 часов обязательных работ.

При этом за разбитую на станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии створку турникета другой мужчина получил штраф в размере 10 тысяч рублей.

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