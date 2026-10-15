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15 октября, 10:58

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"Ведомости": студенты чаще всего обращались к психологам из-за трудностей в общении

Названы самые частые причины обращений студентов в психологические службы вузов

Фото: 123RF.com/photolight2

Трудности в общении и повышенная тревожность стали самыми частыми причинами обращений студентов в психологические службы российских вузов в 2025/26 учебном году. На них пришлось по 19% от всех обращений, сообщил "Ведомостям" представитель Минобрнауки РФ со ссылкой на данные ежегодного мониторинга ведомства.

На третьем месте оказались проблемы с адаптацией – около 16%. Еще порядка 13% обращений касались депрессивных состояний, 12% – сложностей с учебой, примерно 9% – вопросов профессионального самоопределения. С суицидальными мыслями приходили 4% человек. К началу прошлого учебного года в вузах студентам оказывали помощь более 2,5 тысячи специалистов из 538 психологических служб.

Службы также проводили и просветительские мероприятия, в которых приняли участие свыше 553 тысяч человек. Как рассказал представитель Минобрнауки, с 2025 года ведомство и НИУ ВШЭ реализуют проект по поддержке психологического состояния студентов. Для этого была создана онлайн-платформа "Основа". В следующем году там появится сервис "личный кабинет психолога".

В Университете ИТМО студентам предоставляют бесплатные консультации психологов и психиатров-психотерапевтов. В прошлом году состоялось 1 727 консультаций, из которых 774 были первичными. 28% человек приходили с эмоциональными проблемами. 16% учащихся заявляли о проблемах с общением, 12% – о тревоге и депрессии.

По словам директора Центра психологического консультирования в НИУ ВШЭ Ирины Макаровой, он работает уже более 20 лет. Только в прошлом году там провели консультации для более 5 тысяч студентов. В основном они жаловались на заниженную самооценку, тревогу, депрессию, профессиональные проблемы.

В МФТИ студентам предоставляют персональные и групповые консультации психологов, отметила начальник психологической службы Татьяна Матвеева. Кроме того, там им помогают привыкнуть к высокой нагрузке в учебе.

В МГТУ им. Баумана в прошлом году в психологическую службу обратились 1 032 человека, рассказала доцент университета Инна Пятибратова. В учебном заведении есть телефон доверия, психологи проводят консультации, тренинги и тестирования. Как правило, учащиеся приходят с проблемами в общении, учебе, тревожностью из-за экзаменов.

В психологической службе РАНХиГС работают 16 специалистов, рассказал ее начальник Кирилл Хломов. В прошлом году они помогли свыше 600 студентам. Из них 45% говорили о проблемах в отношениях с близкими, 20% – о тревожности, 19% – о депрессивном настроении. Проходили и просветительные мероприятия.

Ранее Минздрав РФ утвердил новый стандарт лечения депрессии. Согласно нововведениям, пациенты теперь будут проходить осмотр уролога и диспансерный прием врача-психиатра. В список возможных процедур вошли электропунктура, электронейростимуляция мозга, транскраниальная магнитная стимуляция, плазмаферез, ультрафильтрация крови и низкоинтенсивная лазеротерапия.

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