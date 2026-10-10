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10 октября, 22:19

Безопасность

В ГД предложили создать программу психологической помощи жертвам телефонных мошенников

Фото: 123RF.com/kupparock

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил создать в России государственную программу психологической помощи жертвам телефонных аферистов. Туда можно включить беседы с психологами, группы поддержки, горячую линию, заявил он ТАСС.

По словам парламентария, мошенники действуют как психологи и могут обмануть человека за короткий промежуток времени. Он отметил, что жертвами нередко становятся пожилые люди.

Депутат объяснил механику обмана. Сначала злоумышленник звонит от имени правоохранителя или сотрудника банка, после чего применяет эмоциональные петли. В первом случае жертве дают надежду, сообщая о выигрыше, выплатах или пособии, а во втором – пугают взломами или кредитами. После этого мошенник предлагает перевести деньги на "безопасный счет". По словам депутата, и позитивные, и негативные эмоции значительно снижают бдительность.

Панеш рекомендовал сразу класть трубку, ждать около 10 минут, после чего звонить близкому, в банк по номеру с карты или в полицию по номеру 102. Перезванивать мошенникам нельзя.

Помимо реабилитационной программы, парламентарий предложил проводить уроки цифровой и психологической безопасности в школах, а также запустить единый федеральный реестр телефонных номеров и схем мошенников.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко сообщил, что сервис для защиты от мошеннических действий заработает на портале "Госуслуги" до конца года.

Механизмы защиты от кибермошенников правительство вводит поэтапно. Первый пакет соответствующих мер начал действовать в июне 2025 года и включил порядка 30 инициатив, в том числе возможность отказаться от спам-звонков и СМС-рассылок.

Число звонков россиянам от мошенников сократилось в разы

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