Более 1,6 тысячи обращений поступило на линию "Школа доверия" за месяц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Специалисты линии психологической помощи "Школа доверия" приняли 1 613 обращений с 11 сентября по 6 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Позвонить на линию по единому бесплатному номеру 8 (800) 707-02-01 могут школьники, родители и педагоги. Значительная часть обращений поступает от детей и подростков.

Проект "Школа доверия" функционирует при поддержке Федерального координационного центра МГППУ. По данным Министерства просвещения, данная служба психологической помощи планомерно укрепляет свои позиции, становясь для граждан востребованным и доступным инструментом получения квалифицированной поддержки.

Специалисты принимают обращения круглосуточно. Полученная в ходе консультации информация остается конфиденциальной.

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