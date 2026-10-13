Эксперт Харитонов объяснил, что будет с личностью человека после выхода из криозаморозки

Россия заняла второе место в мире по криосохранению тел, сообщили СМИ. На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем. Что это за технология и какие у нее могут быть подводные камни, разбиралась Москва 24.

Секрет долголетия?

Россия заняла второе место в мире по криосохранению тел, сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на криобиолога, директора по науке крионической компании Игоря Артюхова.

Уточняется, что в крионических центрах по всему миру хранятся 740 человек. Больше всего их в США – 566 криопациентов. Затем идет Россия, которая занимает второе место (109 человек). Остальные страны значительно отстают.

Как отметил Артюхов, на сегодняшний день наиболее трудной задачей остается восстановление мозга после изменений, которые происходят перед смертью.





Игорь Артюхов криобиолог, директор по науке крионической компании Потому что они начинаются еще до смерти, если у человека, например, болезнь Альцгеймера или ишемический инсульт головного мозга. Тогда часть нейронов уже погибает до наступления смерти, а затем начинаются еще и посмертные изменения.

Эксперименты в области крионики начались в начале XX века. Впервые технологии были применены к человеку в 1967 году, после чего в мире появились несколько компаний, специализирующихся на заморозке тел с возможностью их воскрешения в будущем. В России существует единственная профильная организация. Там клиенты могут заключить договор по замораживанию и хранению после смерти своего тела или тела родственника. При этом стоимость услуг разнится: криосохранение мозга обойдется в сумму от 1 800 000 рублей, а тела целиком – от 3 800 000. Срок хранения – до 25 лет за 150 000 рублей. На сегодняшний день компания уже крионировала 109 человек.

При этом ранее исследователи из Китая также провели эксперимент по заморозке клеток человеческого мозга. Ученые вырастили из стволовых клеток органоиды – небольшие сгустки мозговой ткани – и погрузили их в специальный раствор, в котором содержится специальный "инкубатор" и консервант. Спустя 18 месяцев оказалось, что после разморозки все функции и показатели клеток остались прежними.

После подобных результатов исследователи уже использовали ткани настоящего человеческого мозга, взятые у пациента с эпилепсией. Длительный цикл охлаждения и оттаивания показал, что раствор защитил образцы от повреждений и не нарушил их структуру. В итоге авторы заявили, что их технология позволяет повторно замораживать и размораживать ткани мозга с полным сохранением всех функций.

Оживить умершего

При этом важно понимать, что на сегодняшний день процедуру по криосохранению начинают после официальной констатации смерти, рассказал Москве 24 молекулярный биолог, сотрудник МГУ им. Ломоносова, научный сотрудник Института биологии старения и медицины здорового долголетия Сергей Харитонов.

"Тело охлаждают, а через кровеносные сосуды вводят специальные вещества – криопротекторы, которые препятствуют образованию кристаллов льда, способных разрушать клетки. Затем температуру постепенно снижают до минус 196 градусов. В идеале ткани переходят в стеклообразное состояние, называемое витрификацией, при котором практически прекращаются все биохимические процессы. Теоретически это позволяет сохранять биологические структуры десятилетиями", – объяснил эксперт.

По его словам, главная проблема в том, что крионика не устраняет повреждения, возникшие до начала замораживания. После остановки кровообращения нейроны перестают получать кислород и энергию, нарушается работа клеточных мембран, запускаются процессы повреждения тканей. Кроме того, дополнительные микроповреждения могут в будущем возникать при введении криопротекторов в процессе охлаждения и последующем нагревании.





Сергей Харитонов молекулярный биолог, сотрудник МГУ им. Ломоносова, научный сотрудник Института биологии старения и медицины здорового долголетия При этом сама криобиология действительно развивается. Например, в 2023 году ученым удалось успешно разморозить и пересадить крысам почки, хранившиеся до 100 дней в криогенном состоянии. А в 2026 году исследователи продемонстрировали восстановление электрической активности нервных клеток и синаптической пластичности в ткани гиппокампа мыши после витрификации.

Однако сохранить жизнеспособность отдельных тканей и вернуть к жизни целый организм – принципиально разные задачи. На сегодняшний день не существует технологии, позволяющей оживить криосохраненного человека. Поэтому крионика остается экспериментальной концепцией с совершенно неопределенными шансами на успех, добавил специалист.

"Что касается вопроса, сохранит ли человек свою личность после размораживания, то суть даже не в этом, а в том, возможно ли хотя бы теоретически оживить уже умершего человека? Это, мягко говоря, затруднительно", – подчеркнул Харитонов.

Он объяснил, что навыки и индивидуальные особенности личности определяются не только генами, но и уникальной организацией нейронных сетей, связями между нервными клетками и характеристиками этих связей. Чтобы восстановить личность, недостаточно просто оживить нейроны – необходимо сохранить или воссоздать метаболическое состояние мозга, которое было до заморозки.

Учитывая посмертные повреждения, а также повреждения после введения и выведения витрифицирующих веществ при охлаждении и нагревании, пока это выглядит крайне маловероятным, заключил Харитонов.