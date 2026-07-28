Американец Брайан Джонсон омолодил свои клетки до состояния эмбриона

Американский биохакер Брайан Джонсон сообщил в соцсетях, что клонировал себя. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bryanjohnson_

Для начала нужно вспомнить, кто такой Брайан Джонсон. Этот американец – известный IT-предприниматель, инвестор и главный популяризатор биохакинга. Одним из его детищ является проект по омоложению под названием Blueprint. Джонсон тратит миллионы долларов ежегодно на строжайшую диету, сон, спорт, постоянные медицинские тесты и технологичные омолаживающие процедуры. Своей целью он объявил остановку старения и возврат состояния организма к показателям 18-летнего человека.

Сегодня самому Брайану 48, и даже после множества инъекций стволовых клеток, использования светотерапии, гормонального и метаболического мониторинга выглядит он на 47. Мало того, совсем недавно у Джонсона обнаружили аутоиммунный гастрит – как выразился биохакер: "Мой желудок поедает сам себя, и это невозможно полностью излечить". Тем не менее он продолжает инвестировать в экспериментальные технологии, использует искусственный интеллект и финансирует самые передовые исследования.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/bryanjohnson_

Теперь Брайан заявил, что "создал своего клона как новорожденного". Если сильно упрощать, то у биохакера был взят образец крови, клеткам из него был сброшен эпигенетический возраст, и они вернулись в эмбриональное состояние. Сейчас культура этих клеток живет в чашке Петри, и Джонсон объяснил, что на них можно будет тестировать новые лекарства, а со временем технология позволит даже выращивать органы для трансплантации.

Медицинские и технологические порталы разнесли новость под громкими заголовками о клонировании человека, но специалисты говорят, что это абсолютно не так. Никакого прорыва Джонсон не совершил, так как технология получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток существует уже несколько лет. Взрослые клетки, в том числе и человека, перепрограммируют таким образом, чтобы они начали вести себя, как эмбриональные стволовые клетки. Они потенциально могут развиваться во множество различных типов – стать нейронами, клетками сердца или сетчатки. Чтобы заставить взрослую клетку вернуться в эмбрионоподобное состояние, нужно ввести в нее четыре специфических гена, которые называют факторами Яманаки – по имени открывшего их в 2006 году японского ученого Синья Яманаки. Так что "клон" Джонсона – это просто несколько "перепрошитых" клеток, живущих в лабораторном питательном растворе, а вовсе не полноценный организм, пусть даже и в виде эмбриона.



Вообще наука давно изучает клонирование, поскольку это естественный процесс – например, к нему можно отнести вегетативное размножение растений. Даже человеческие клоны уже существуют, если речь идет об однояйцевых близнецах. Однако искусственно клонировать взрослое млекопитающее ученые смогли только в 1966 году. Тогда после 277 неудачных попыток на свет появилась знаменитая овечка Долли. За прошедшие с того времени десятилетия клонирование млекопитающих стало если не обычным делом, то уже привычной, хоть и весьма дорогой, практикой. Клонируют коз, свиней, собак, кошек, лошадей, коров и другие виды. Мало того, существуют компании, которые предлагают клонирование домашних питомцев, и, несмотря на внушительные ценники, у них всегда есть заказы.

Успех окрылил исследователей, и многие из них сразу же задались целью клонировать человека. Но в 2005 году была принята резолюция ООН, запрещающая все подобные эксперименты, и из публичного поля исчезли все громкие заявления на эту тему. Впрочем, можно предположить, что ученые, потратившие огромное количество сил, времени и средств на эти разработки, просто так не откажутся от амбициозной цели. Сторонники теорий заговора утверждают, что все эти истории про плюрипотентные стволовые клетки – просто ширма, за которой прячут реальные попытки создать человеческий клон. А некоторые из них утверждают, что эта задача давно решена и в засекреченных лабораториях сильные мира сего выращивают для себя запасные органы в самых настоящих копиях себя. Звучит, согласитесь, достаточно пугающе. Впрочем, верить в подобные байки нет никаких причин.

Хотя...

