Ученые назвали главные версии возникновения зевоты

Ученые пытаются выяснить, почему мы зеваем и почему зевота так заразительна. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



В человеческой физиологии скрыто множество тайн, разгадать которые исследователям еще только предстоит. Мы, несмотря на все успехи науки, до сих пор не до конца представляем себе функции ДНК, не разобрались в работе иммунитета, не можем до конца понять, как работает наш собственный мозг. Но даже если не смотреть настолько глубоко, а обратиться к простым и, казалось бы, давно знакомым вещам, то и здесь найдется много необъяснимого.

Например, физиологи до сих пор не могут объяснить феномен щекотки – для чего нужен механизм, заставляющий нас смеяться от легких прикосновений? Существует версия, что это древняя защитная система от опасных насекомых, но "учащенное дыхание, легкие конвульсии и выраженная вокализация" (проще говоря – смех) – это не самая логичная реакция на взбирающегося по твоей ноге ядовитого паука.



Еще одна неразрешенная загадка – это зевание. Есть распространенное мнение, что мы зеваем от нехватки кислорода, но данные говорят о том, что это не так. Еще в 1980-х годах был проведен эксперимент, в котором добровольцы дышали воздухом, в котором менялись пропорции углекислого газа и кислорода. Выяснилось, что, хотя эти изменения действительно влияли на дыхательные процессы, частота зевков при этом совершенно не менялась.

Согласно другой гипотезе, зевая, мы усиливаем кровоток в головном мозге, а также охлаждаем голову во время серьезной мыслительной нагрузки или просто на жаре. Исследования подтверждают это: мы зеваем чаще, когда становится слегка жарковато. Если же приходит серьезная жара, включаются другие механизмы охлаждения, такие как потоотделение, и процесс прекращается.



Этот подход также объясняет, почему некоторые болезни сопровождаются чрезмерной зевотой: это вроде бы происходит из-за растущей температуры тела – наши нейроны должны как-то избавляться от тепла. И еще одна теория утверждает, что зевота усиливает циркуляцию спинно-мозговой жидкости, которая омывает спинной и головной мозг. Подтверждением этого считается тот факт, что животные с большим количеством нейронов зевают чаще и дольше, независимо от размера мозга.

Наконец, четвертая версия гласит: мы зеваем, когда мозгу необходимо переключиться с одного режима работы на другой, от активному к спокойному или наоборот. Адепты этой теории говорят, что так можно объяснить зевание от скуки: уровень активности мозга повышается, когда он начинает искать способы вовлечь нас в более интересную деятельность, а вместе с этим повышается и потребность в кровообращении. И все это всего лишь предположения, так и не нашедшие экспериментального подтверждения.



О заразительности физиологического процесса ученым известно еще меньше. Люди зевают, когда видят человека, делающего это, если слышат зевок или даже читают о нем (возможно, вы уже пару раз зевнули). Но для чего это нужно?

Когда-то утверждалось, что так наши предки могли синхронизировать режим сна внутри группы (в холодной пещере спать лучше всем вместе, поскольку так теплее), но в этой теории есть много нестыковок. Например, кто-то из группы должен бодрствовать, чтобы предупредить об опасности, и ему заразительная зевота совершенно ни к чему. Возможно, это всего лишь побочный эффект, вызываемый работой наших зеркальных нейронов.

Одним словом, в изучении зевания есть множество белых пятен, если не сказать, что мы вообще ничего в ней не понимаем. Однако можно утверждать, что она все-таки несет какую-то полезную функцию, раз эволюция до сих пор от нее не избавилась. А какую именно – ученые обязательно когда-нибудь узнают.

Хотя…

