Монах в Таиланде набрал более 260 кг ради кармы прихожан

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Монах в Таиланде набрал более 260 килограммов веса, чтобы улучшить карму прихожан, сообщает "Тхаи Рат".

Речь идет о 34-летнем мужчине, которого зовут Пхра Нантхават. Он живет в буддийском монастыре Ват Тан Пак Лат в провинции Ратчабури. В возрасте 15 лет у него начались проблемы из-за нарушения обмена веществ в организме, и его вес превысил 100 килограммов. В 20 лет после пострижения в монахи его вес начал увеличиваться с каждым годом.

При этом мужчина получил религиозное образование средней ступени и сдал экзамены на знание древнего буддийского канона двух уровней. Лишний вес мешает ему выполнять свои монашеские функции, поэтому сейчас он готовится к операции по уменьшению объема желудка. В настоящий момент он весит 262 килограмма, у него диагностирована гипертония, глаукома на одном глазу и преддиабетическое состояние.

Дело в том, что Нантхават является монахом буддистского течения Тхеравада. Каждое утро они должны обходить паству, собирая подаяние в форме готовой пищи и предметов первой необходимости, поскольку это прямой способ каждый день улучшать свою карму или карму умерших родственников. Монахи должны съедать эту пищу рано утром или перед полуднем, в другое время им есть нельзя.

Национальный фонд здоровья Таиланда еще в 2012 году указывал на то, что монахи получают очень жирную или перенасыщенную сахаром пищу и напитки в качестве подаяния, что влияет на их здоровье. Тогда указывалось, что 45% священнослужителей страдают от ожирения, а 40% имеют множество хронических заболеваний. Фонд призывал верующих подавать более здоровую пищу.

В 2025 году количество монахов, страдающих ожирением, превысило 54%, а больных хроническими заболеваниями увеличилось до 45–47%.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко констатировал рост ожирения среди взрослых граждан. По его словам, 50% жителей страны ежедневно потребляют кондитерские изделия, а 23% – колбасы. При этом в нормах потреблениях уже закрепился избыток соли и сахара.

