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04 июня, 14:03

Общество

Мурашко заявил, что 50% россиян ежедневно едят сладкое

Фото: "Московские сезоны"/пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Половина россиян ежедневно потребляют сладости. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Говоря о текущей ситуации тревожных данных, в первую очередь 50% ежедневно потребляют кондитерские изделия, 23% – колбасы, избыток соли, избыток сахара, который сегодня закрепился уже в объемах потребления", – передает слова министра ТАСС.

Мурашко констатировал рост ожирения среди взрослых граждан. С его слов, в обновленную номенклатуру медицинских должностей включили нутрициологов из-за запроса на специалистов в сфере питания. Глава министерства отметил важность отличия профессионалов от непрофессионалов.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин имеет ожирение. Столько же человек с избыточным весом. Согласно соцстатистике, в стране зарегистрированы не более трех миллионов пациентов с ожирением, которые рискуют перейти в категорию больных диабетом. Лишний вес предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа, указала директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Наталья Мокрышева.

В Госдуме предложили убрать сладости из прикассовых зон магазинов

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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