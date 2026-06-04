Мурашко заявил, что 50% россиян ежедневно едят сладкое

Фото: "Московские сезоны"/пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Половина россиян ежедневно потребляют сладости. Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Говоря о текущей ситуации тревожных данных, в первую очередь 50% ежедневно потребляют кондитерские изделия, 23% – колбасы, избыток соли, избыток сахара, который сегодня закрепился уже в объемах потребления", – передает слова министра ТАСС.

Мурашко констатировал рост ожирения среди взрослых граждан. С его слов, в обновленную номенклатуру медицинских должностей включили нутрициологов из-за запроса на специалистов в сфере питания. Глава министерства отметил важность отличия профессионалов от непрофессионалов.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин имеет ожирение. Столько же человек с избыточным весом. Согласно соцстатистике, в стране зарегистрированы не более трех миллионов пациентов с ожирением, которые рискуют перейти в категорию больных диабетом. Лишний вес предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа, указала директор НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова Наталья Мокрышева.