Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июня, 14:32

Культура

Большой театр откроет продажу льготных билетов 4 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) откроет продажу билетов по специальным программам. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения.

"Сегодня, 4 июня, в 20:00 на bolshoi.ru открывается продажа билетов по программе низких ценовых категорий "Молодежный (14–22)", "60 плюс" и "Для ветеранов боевых действий", – уточнили в пресс-службе.

Если к 11:00 5 июня билеты еще будут в наличии, их можно купить и в кассах театра. Цена составляет от 200 до 800 рублей.

Ранее москвичей пригласили на спектакли по произведениям писателя Михаила Булгакова. Например, 5 июня в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина покажут постановку "Зойкина квартира".

В свою очередь, спектакль "Мастер и Маргарита. История любви" пройдет 6 июня в Московском академическом театре сатиры.

Читайте также


культуратеатргород

Главное

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

Создадут ли в России детский интернет?

Сервис помог бы юным пользователям осваивать механизмы виртуальной коммуникации

Читать
закрыть

Почему возникла нехватка официантов в Москве?

Московским ресторанам не достает более 3 тысяч официантов

Причины кроются в нулевой безработице и многочисленных подработках

Читать
закрыть

Почему москвичи стали изображать животных на психологических тренингах?

Коучи уверены: подобная практика способна помочь в борьбе с агрессией

Читать
закрыть

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика