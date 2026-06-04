Большой театр откроет продажу льготных билетов 4 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) откроет продажу билетов по специальным программам. Об этом говорится в телеграм-канале учреждения.

"Сегодня, 4 июня, в 20:00 на bolshoi.ru открывается продажа билетов по программе низких ценовых категорий "Молодежный (14–22)", "60 плюс" и "Для ветеранов боевых действий", – уточнили в пресс-службе.

Если к 11:00 5 июня билеты еще будут в наличии, их можно купить и в кассах театра. Цена составляет от 200 до 800 рублей.

Ранее москвичей пригласили на спектакли по произведениям писателя Михаила Булгакова. Например, 5 июня в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина покажут постановку "Зойкина квартира".

В свою очередь, спектакль "Мастер и Маргарита. История любви" пройдет 6 июня в Московском академическом театре сатиры.