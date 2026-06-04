"Мосбилет" рассказал об уникальных выставочных пространствах столицы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Куклы разных стран мира, карманные компьютеры и другие уникальные экспонаты можно увидеть в пространствах объединения "Выставочные залы Москвы", подведомственного столичному департаменту культуры, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Авангард и куклы

В галерее "Давыдково" открыт Музей истории кукол. В его коллекции представлены куклы театров Индии, Бирмы, Китая, Индонезии, Японии и европейских стран. Выставка возникла благодаря коллекционеру Свете Ачиль и куратору галереи Алене Борщаговской, а также при участии художника, экспозиционера и куратора Интойо Воджо Утомо.

Экспозиция объединяет самые разные объекты – от старинных открыток с изображением детей, играющих в куклы, до масштабных подвижных инсталляций современных художников. Выставка представляет куклы, которые несут в себе идеи и традиции разных народов мира.

Галерея "На Шаболовке", расположенная в Хавско-Шаболовском жилмассиве, который проектировали и строили преимущественно для рабочих завода "Красный пролетарий", предлагает посетителям Музей авангарда. Он посвящен становлению и истории района. Там представлены археологические находки, артефакты, личные вещи жителей, предметы быта, документы, элементы архитектуры и интерьера.

В настоящее время в этой галерее работают две временные выставки. "Диана Хузина. Светопись времени" знакомит с творчеством советского фотографа Марата Исламгулова, чьи работы долгое время были скрыты от широкой публики. Внучка фотографа Диана Хузина восстановила уцелевший архив и работает с наследием деда как с живым материалом – сохраняет замысел и одновременно дает ему новую жизнь в художественном контексте.

Вторая выставка – "(Не) советский человек" – демонстрирует работы представителей "тихого авангарда", художников 1920–1940‑х годов с личным взглядом на реальность своего времени. В экспозиции – редкие экспонаты из семейных архивов и частных коллекций, в том числе произведения Льва Аронова, Валентины Деопик, Дмитрия Крапивного и Нины Симонович-Ефимовой. Попасть на экспозиции можно по комплексному билету.

Вычислительная техника и река времени

В галерее "Краснохолмская" работает Музей вычислительной техники, созданный на основе коллекции одной из московских школ. Экспозиция отражает историю стремительного развития технологий и их влияние на жизнь разных поколений. Большинство предметов относится к 1980–1990-м годам – эпохе появления первых персональных компьютеров, игровых приставок и принтеров. Там же представлена уникальная коллекция карманных компьютеров.

Проекты галереи "Краснохолмская" объединяют науку и актуальное искусство. До 26 июля можно посетить еще одну выставку – "Эволюция Дробышевского". Ее главный экспонат – первый в мире рисунок неандертальца, найденный археологами из команды антрополога и популяризатора науки Станислава Дробышевского. Помимо археологических находок, гости увидят произведения современных медиахудожников.

Галерея "На Каширке" приглашает на выставку "Музей "Река времени", посвященную истории и культуре районов Нагатино-Садовники и Нагатинский Затон. Образ реки служит метафорой течения времени, а сама выставка хронологически строится вокруг русла Москвы-реки. Экспозиция выстроена как временная шкала от юрского периода до наших дней. В ней представлены артефакты разных эпох: от природных находок и архитектурных фрагментов до личных вещей и документов.

Экспонаты собирали в экспедициях по руслам рек и оврагов, а жители района внесли свой вклад в создание музея. Еще один краеведческий проект галереи – "Исследовательская лаборатория района Нагатино‑Садовники". Участники изучали основы фотографии и совершали фотопрогулки по окрестностям. Лучшие работы также представлены в галерее.

До 14 июня по комплексному билету можно посетить выставку "Мотус". В ней собраны работы 25 художников разных поколений и взглядов из коллекции объединения "Выставочные залы Москвы". Авторы осмысляют движение как действие и как абстрактную идею в искусстве.

История Измайлова и "Протомузей"

В галерее "Измайлово" открыт Музей района Измайлово, рассказывающий об истории и развитии территории с 1838 по 1989 год. Экспозицию создали профессионалы – архитекторы, историки и искусствоведы – из любви к месту. Выставка освещает промышленное становление района, его период дачного пригорода и масштабные градостроительные проекты XX века.

Особое внимание уделено послевоенной застройке, советской неоклассике и модернизму, которые сформировали современный облик Измайлова. Куратор проекта Анастасия Петрова-Козарь собрала художественную коллекцию, искала документы, фотографии и предметы быта. Многие экспонаты передали местные жители – потомки измайловских промышленников и архитекторов.

По комплексному билету доступны и две новые временные экспозиции. Выставка "Ну, выздоравливайте!" показывает, как опыт болезни, лечения и выздоровления воплощается в произведениях искусства. Вторая выставка, "Три коровы, пять собак и остальной мир", объединяет лучшие кадры, снятые фотографами клуба "Галерея" за сезон-2025/2026 года.

В галерее "Выхино" представлен обновленный "Протомузей" – совместный проект с творческой студией "Мастерская-ТАФ", посвященный материально-предметной культуре прошлого и ее влиянию на современный дизайн. Студия более 20 лет сохраняет в северной деревне Ошевенск уникальную традиционную среду, гармонично дополняя ее актуальными решениями. В галерее показана коллекция предметов народного протодизайна: архаичной мебели, крестьянской утвари, рабочих инструментов и орудий труда.

"Протомузей" демонстрирует, как наследие прошлого помогает человеку в современном мире. Экспозиция включает примеры "правильного" протодизайна – от народных предметов и городской дореволюционной культуры до современных авторских решений. Пространство организовано как живая среда с интерактивным форматом: экспонаты можно изучать и трогать, а также участвовать в образовательных программах, мастер-классах и квестах.

Каждые вторник и четверг в галерее проходит серия мастер-классов "Тактильная лаборатория "Живая фактура". Участники – дети и взрослые – знакомятся с берестой, льном, щепой, деревом, мешковиной и другими исконными материалами.

Также по комплексному билету в галерею можно увидеть авторские литографии мастеров парижской школы – Андрея Ланского, Никола де Сталя, Сержа Полякова и Сони Делоне – на выставке "Русское зарубежье".

Объединение "Выставочные залы Москвы" представляет собой сеть площадок современного и традиционного искусства. Через выставочные проекты, массовые мероприятия и фестивали оно создает пространство для профессионального роста, диалога с аудиторией и интеграции искусства в городскую среду.

Билеты во все галереи объединения можно приобрести через через сервис "Мосбилет".

Ранее кинопарк "Москино" перешел на летний режим работы. С 2 июня по 2 октября на его территорию со вторника по пятницу можно попасть бесплатно. В частности, можно побывать в "Москве 1940-х" и "Уездном городе", где снимают исторические драмы и современные картины.