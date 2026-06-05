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05 июня, 12:44

Происшествия

Морской беспилотник взорвался в румынском порту

Фото: digi24.ro

Морской беспилотник самопроизвольно взорвался в румынском порту Констанцы. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

Инцидент произошел рядом со штаб-квартирой Румынского агентства по спасению жизней на море. Взрыв раздался 5 июня примерно в 10:30 (время совпадает с московским. – Прим. ред.). В результате происшествия никто не пострадал.

Ведомство не раскрыло информацию о происхождении обнаруженного дрона, однако подчеркнуло, что он не является румынским и не был задействован в недавних учениях в Черноморском регионе. При этом беспилотник относится к типу БПЛА, которые задействованы в конфликте на Украине, добавили в Минобороны Румынии.

Место происшествия обследуют Румынская служба информации, береговая охрана и Минобороны. Обломки БПЛА изучаются, прокуратура суда Констанцы начала расследование.

Ранее в румынском городе Галаце беспилотник врезался в многоквартирный дом. В результате пострадали два человека. По мнению Румынии, дрон принадлежал России.

После инцидента Бухарест закрыл генконсульство РФ в Констанце и объявил генконсула персоной нон грата. Однако в российском МИД эти обвинения назвали бездоказательными.

Владимир Путин предположил, что упавший дрон принадлежал Украине. Он напомнил, что украинские беспилотники уже залетали в другие страны, однако там также сначала обвиняли Россию.

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