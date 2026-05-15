Аэропорт Хельсинки временно закрывали из-за угрозы БПЛА

Работа аэропорта Хельсинки была временно приостановлена из-за беспилотной опасности. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Как сказано в материале, власти Финляндии получили сообщение о появлении дронов в воздушном пространстве страны в пятницу, 15 мая. В связи с этим в 06:30 (время совпадает с московским. – Прим. ред.) началось совещание о работе городских служб.

После закрытия воздушного пространства некоторые рейсы в аэропорту были отменены или перенесены. В 07:05 власти заявили, что угрозы больше нет.

Ранее беспилотник был обнаружен на границе Финляндии с Россией в районе Виролахти. Инцидент произошел 3 мая.

Через некоторое время представители вооруженных сил Финляндии заявили, что не стали сбивать дрон из-за близости к российской границе. Военные пояснили, что перехват на рубеже невозможен в мирное время.

Позже премьер Финляндии Петтери Орпо выразил недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства и проникновения в него дронов.

