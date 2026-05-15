Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 11:01

Транспорт

Аэропорт Хельсинки временно закрывали из-за угрозы БПЛА

Фото: depositphotos/joyfull

Работа аэропорта Хельсинки была временно приостановлена из-за беспилотной опасности. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Как сказано в материале, власти Финляндии получили сообщение о появлении дронов в воздушном пространстве страны в пятницу, 15 мая. В связи с этим в 06:30 (время совпадает с московским. – Прим. ред.) началось совещание о работе городских служб.

После закрытия воздушного пространства некоторые рейсы в аэропорту были отменены или перенесены. В 07:05 власти заявили, что угрозы больше нет.

Ранее беспилотник был обнаружен на границе Финляндии с Россией в районе Виролахти. Инцидент произошел 3 мая.

Через некоторое время представители вооруженных сил Финляндии заявили, что не стали сбивать дрон из-за близости к российской границе. Военные пояснили, что перехват на рубеже невозможен в мирное время.

Позже премьер Финляндии Петтери Орпо выразил недовольство в адрес президента Украины Владимира Зеленского. В частности, он подчеркнул недопустимость нарушения воздушного пространства и проникновения в него дронов.

Читайте также


транспортза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика