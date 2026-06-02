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02 июня, 16:35

Общество

В Подмосковье запретили работу двух детских лагерей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Два детских оздоровительных лагеря запрещены к эксплуатации на территории Московской области. Об этом на пресс-конференции заявил замначальника регионального главка МЧС России, главный госинспектор по пожарному надзору Мособласти Александр Медведев.

По его словам, на территории региона расположены 127 загородных оздоровительных лагерей. Почти все готовы к новому сезону отдыха, некоторые еще находятся в процессе подготовки.

"И есть два лагеря, которые запрещены и не допущены к эксплуатации в данный период: один лагерь находится в городском округе Домодедово – лагерь "Салют" – и в городском округе Волоколамск – детский лагерь палаточного типа", – цитирует Медведева ТАСС.

Уточняется, что 40 подмосковных лагерей находятся близко к лесу, поэтому к ним требования пожарной безопасности еще строже. Особое внимание там уделяется наличию противопожарных преград, водоснабжению и уборке сухостоя и мусора. Кроме того, с персоналом проводятся занятия по действиям в случае пожара.

Представитель МЧС рекомендовал родителям перед отправкой детей в лагерь проверить, если ли он в перечне разрешенных. Такие списки можно найти на сайте правительства региона, в котором расположена организация.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект о включении расходов на покупку путевок в детские лагеря в состав социального налогового вычета. Речь идет о круглосуточных сезонных, круглогодичных и палаточных лагерях, которые состоят в региональных реестрах. Дополнительно государству нужно профинансировать проезд детей к местам отдыха, отметил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

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