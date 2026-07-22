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22 июля, 12:42

Общество

Голикова заявила о перевыполнении планов по диспансеризации в России в 2,4 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,7 миллиона работающих россиян с риском развития хронических заболеваний прошли диспансеризацию во втором квартале 2026 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По ее словам, приведенный показатель в 2,4 раза больше годового плана.

"Свыше 930 тысяч граждан прошли обследование на рабочем месте, что в 2 раза превышает план на год", – отметила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что ежегодные осмотры помогают предупредить развитие заболеваний и поддерживать здоровье на должном уровне. В этом контексте она сослалась на результаты работы программ по борьбе с гепатитом С, сахарным диабетом и раком.

Ранее академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что диабет второго типа, деменция и заболевания опорно-двигательного аппарата все чаще выявляют у людей молодого возраста. Он добавил, что за последние 30 лет заболеваемость раком среди людей до 50 лет выросла на 24%.

Более 52 млн россиян прошли диспансеризацию в первом полугодии 2026-го

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