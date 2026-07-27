Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Вторник, 28 июля, станет самым теплым днем рабочей недели в Москве, ожидается до 28 градусов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в столице и области во вторник ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер – западный, юго-западный, 3–8 метров в секунду. Показания барометров немного подрастут, до 743 миллиметров ртутного столба.

"Вторник будет самым теплым на рабочей неделе. Ночью и в первую половину дня – переменная облачность, без осадков, минимальная температура под утро покажет 14–17 градусов, к середине дня воздух успеет прогреться до 25–28 градусов", – пояснил Тишковец.

К вечеру, добавил он, скажется влияние фронтальной системы с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков.

В среду и четверг, 29 и 30 июля, ожидается дождливая погода, Москва окажется в самом центре циклона. Ночью в среду прогнозируется 13–16 градусов, днем – 16–19. Тишковец отметил, что это будет самый холодный день семидневки. В четверг пасмурная и дождливая погода сохранится: ночью – 11–14 градусов, днем – 18–21 градус.

В пятницу, 31 июля, по прогнозу, в Москву вернется летняя погода.

"Инициативу на синоптической карте перехватит антициклон, благодаря которому наконец-то распогодится", – подчеркнул синоптик.

Ночью ожидается 12–15 градусов, дневная температура составит 23–26 градусов.

Гидрометцентр России ранее сообщил, что на столицу 28 июля обрушится гроза. Она будет сопровождаться ливнем и усилением ветра до 15 метров в секунду.

Вместе с тем во второй половине лета температура воздуха в Москве ожидается в пределах нормы и даже выше. По словам синоптиков, этому поспособствовал нагрев океанических вод из-за глобального потепления, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо.