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27 июля, 09:13

Общество

Гроза обрушится на Москву 28 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Гроза обрушится на Москву во вторник, 28 июля. Об этом предупредила пресс-служба Гидрометцентра России.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в дневное время. В частности, гроза будет сопровождаться ливнем и усилением ветра до 15 метров в секунду.

В связи с этим метеоучреждение объявило желтый уровень погодной опасности на 28-е число. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 как в городе, так и в области.

В последние дни текущего месяца в мегаполисе ожидается нежаркая погода. В понедельник, 27 июля, через центр Центрального федерального округа пройдет циклон, который ограничит дневной прогрев.

Однако уже на следующий день столичный регион попадет в теплый сектор североатлантического циклонического вихря, благодаря которому температура поднимется до 24–26 градусов. Тем не менее в среду и четверг, 29 и 30 июля, значения поднимутся не выше 18–20 градусов. В пятницу же, 31-го числа, синоптики не исключают очередного повышения до отметки в 24–26 градусов.

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