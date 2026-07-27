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27 июля, 10:03

Общество

30-градусная жара вернется в Москву в начале августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Жара до 31 градуса тепла вернется в Москву уже в следующем месяце. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

"Август в Центральной России начнется с 30-градусной жары. Предстоящие выходные (1-е и 2-е число. – Прим. ред.) в метеорологическом отношении будут идеальными", – подчеркнул синоптик.

Согласно его прогнозу, в Центральной России установится купол высокого атмосферного давления, который обеспечит жителей региона ясным небом и теплом. В частности, в ночное время в столице ожидается от 13 до 18 градусов, а в дневное воздух прогреется до 26–31 градуса.

Последние дни июля, в свою очередь, отметятся прохладой. В понедельник, 27-го числа, циклон пройдет через центр Центрального федерального округа, ограничив дневной прогрев.

Но уже во вторник, 28 июля, столичный регион окажется в теплом секторе североатлантического циклона, что приведет к повышению температуры до 24–26 градусов. Несмотря на достаточно высокие показатели, москвичей ожидает грозовой ливень и усиление ветра.

Однако в последующие два дня значения не поднимутся выше 18–20 градусов. При этом в пятницу, 31 июля, синоптики прогнозируют очередное возможное повышение до 26 градусов.

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