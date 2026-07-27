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27 июля, 10:38

Политика

Глава Минобороны Польши уличил президента во лжи из-за поставок Patriot на Украину

Фото: depositphotos/bogdanwankowicz​

Глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил президента страны Кароля Навроцкого во лжи, заявив, что тот был осведомлен о передаче Украине ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом министр сказал в интервью порталу Wirtualna Polska, передает RT.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что не намерен мириться с ложью и "политическими спектаклями" в вопросах национальной безопасности. Он отметил, что лично обсуждал эту тему с президентом, а также что переговоры с главой государства проводил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Навроцкий до этого публично отрицал свою причастность к решению о поставках, однако, по словам Косиняка-Камыша, президент был в курсе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения западной прессы о том, что Россия якобы собирается ударить по Польше в ближайшие месяцы. Он назвал такие публикации "ужастиками".

Представитель Кремля в контексте этой темы предложил польской стороне задуматься о безопасности мест, где они выпускают БПЛА для Украины. Ведь именно этими дронами наносятся удары по российским военным.

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