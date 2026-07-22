Олег Газманов рассказал, что положительно относится к мемам со своим участием

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народный артист России Олег Газманов в интервью РИА Новости заявил, что положительно реагирует на мемы со своим участием.

"Я очень положительно реагирую, потому что они не обидные, а смешные. Эти мемы говорят о том, что мои песни популярны", – отметил он.

Певец привел в пример мем "Цыгане воруют мысли Газманова, думая, что это его скакуны", а также множество шуток на песню "Ясные дни". Он добавил, что, куда бы ни приехал, вопреки прогнозам, наступают солнечные дни.

В последние годы певец стал популярен среди молодежи. Поклонники создают мемы на его хиты – "Морячка", "Эскадрон", "Есаул", "Офицеры" и другие.

Всплеск интереса произошел в 2025 году после выступления на фестивале "Новая волна", где Газманов станцевал с женой Мариной под песню "Я по жизни загулял". Видео стало вирусным и запустило флешмоб "Танцуй как Газманов". Сам артист поддержал тренд, записав видеоурок по хореографии и объявив конкурс.

Ранее Газманов рассказал, что на свадьбу дочери Марианны подарил молодоженам свое выступление, а также помог с организацией торжества. Он отметил, что свадьба получилась веселой и прошла без драки.