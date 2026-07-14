Дудь заявил, что не смог бы жить только благодаря пожертвованиям от зрителей

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK (Юрий Дудь признан иноагентом в РФ)

Российский журналист и блогер Юрий Дудь (признан иноагентом в РФ) рассказал, на чем зарабатывает. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Блогер опубликовал видео, в котором журналистка Елизавета Осетинская (признана иноагентом в РФ) утверждает, что якобы благодаря крупным пожертвованиям Дудь получает порядка 500 тысяч долларов (38 миллионов рублей по текущему курсу. – Прим. ред.) в год. Однако журналист опроверг данную информацию.

"Цифра <...> настолько не близка к правде, что я даже не знаю, как именно разводить руки", – заявил Дудь.

Он подчеркнул, что главный источник доходов для него – рекламные интеграции и монетизация YouTube. По его словам, проект не смог бы жить только благодаря пожертвованиям от зрителей.

Ранее блогер и журналист Илья Варламов (внесен в реестр иноагентов в РФ, признан террористом и экстремистом) рассказал, что отказался беседовать с Дудем. Причиной стал формат интервью. По его словам, это напоминает ему допрос у следователя. Варламов подчеркнул, что ему неинтересны такие беседы.