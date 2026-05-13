13 мая, 21:35

Юрию Дудю грозит штраф до 50 тыс рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Юрий Дудь признан иноагентом в РФ)

Блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов в РФ) грозит штраф до 50 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Это следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Административный протокол о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган был зарегистрирован Лефортовским судом Москвы. Наказание за такое нарушение – штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

В ноябре 2025 года Дудя заочно приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима за неисполнение обязанностей иноагента. Дело рассматривалось в общем порядке судопроизводства. Подсудимый при этом отсутствовал. Он также не признавал вину по уголовному делу.

Позже суд ужесточил приговор. В частности, Дудь не может администрировать сайты электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, на протяжении 3 лет.

