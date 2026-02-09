Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 11:21

Шоу-бизнес

Суд в Петербурге заочно арестовал рэпера Oxxxymiron

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Мирон Федоров признан иноагентом в РФ)

Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Артист обвиняется по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений".

Срок меры пресечения – 2 месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в РФ. Лебедева добавила, что уголовное дело было возбуждено 26 февраля 2024 года, в апреле того же года было вынесено постановление о привлечении рэпера в качестве обвиняемого, после чего его объявили в розыск.

В настоящий момент местонахождение Федорова не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия. При этом сторона защиты просила отказать в удовлетворении ходатайства, объясняя это тем, что рэпер не присутствует на судебном заседании и может не знать о возбуждении уголовного дела.

Ранее общественники попросили СК России проверить Oxxxymiron по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними. Поводом для этого стали признания некоторых девушек.

В частности, Виктория Кучак рассказала, что Федоров изнасиловал ее в 16 лет, а Виктория Михайлова показала скриншоты, на которых рэпер якобы флиртовал с ней, когда она еще училась в школе.

Читайте также


судышоу-бизнес

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика