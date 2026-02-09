Суд в Петербурге заочно арестовал рэпера Oxxxymiron

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Мирон Федоров признан иноагентом в РФ)

Суд в Санкт-Петербурге заочно арестовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом), сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем телеграм-канале.

Артист обвиняется по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение любого из административных правонарушений".

Срок меры пресечения – 2 месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания в РФ. Лебедева добавила, что уголовное дело было возбуждено 26 февраля 2024 года, в апреле того же года было вынесено постановление о привлечении рэпера в качестве обвиняемого, после чего его объявили в розыск.

В настоящий момент местонахождение Федорова не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия. При этом сторона защиты просила отказать в удовлетворении ходатайства, объясняя это тем, что рэпер не присутствует на судебном заседании и может не знать о возбуждении уголовного дела.

Ранее общественники попросили СК России проверить Oxxxymiron по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними. Поводом для этого стали признания некоторых девушек.

В частности, Виктория Кучак рассказала, что Федоров изнасиловал ее в 16 лет, а Виктория Михайлова показала скриншоты, на которых рэпер якобы флиртовал с ней, когда она еще училась в школе.

