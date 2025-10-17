Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 120 тыс рублей

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом – Прим. ред.) на 120 тысяч рублей за непредоставление в Минюст отчетов о своей деятельности, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Музыканта трижды привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. По каждому из протоколов судебная инстанция назначила штраф в 40 тысяч рублей. Уточняется, что рэпер не представил в установленный срок документы о своей деятельности за 2024 и 2025 годы.

Ранее общественники попросили СК России проверить рэпера по подозрению в сексуальных связях с несовершеннолетними. Поводом для этого стали признания некоторых девушек. В частности, Виктория Кучак рассказала, что в 16 лет он ее якобы изнасиловал, а Виктория Михайлова показала скриншоты, на которых рэпер якобы флиртовал с ней, когда она еще училась в школе.

В свою очередь, движение "Зов народа" призвало возбудить уголовное дело в случае подтверждения фактов растления подростков.