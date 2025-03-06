Пострадавшая от действий рэпера Oxxxymiron написала заявление об изнасиловании

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

Одна из девушек, которая заявила, что пострадала от действий рэпера Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров, признан в России иноагентом), написала в Следственный комитет заявление с просьбой провести в отношении артиста проверку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Константина Ерохина.

"Моя доверительница Виктория написала заявление в Следственный комитет. Теперь ведомство должно провести в отношении Федорова доследственную проверку и опросить артиста", – отметил он.

Как подчеркнул адвокат девушки, поводом стали события, которые произошли с 2008 по 2011 год, когда рэпер вел с ней интимную переписку в интернете, после чего изнасиловал в гримерке после концерта.

По словам Ерохина, его доверительнице на тот момент было 13 лет.

"Мы приложили скриншоты переписки в подтверждение нашей позиции", – указал он.

В подкасте "Дочь разбойника" одна из девушек, Виктория Кучак, заявила, что познакомилась с музыкантом примерно в 13–14 лет, а в 16 он ее изнасиловал. Она показала скриншоты, на которых рэпер якобы флиртовал с ней, когда она училась в девятом классе, и просил интимные фотографии.

Еще одна девушка Вера Маркович рассказала, что познакомилась с музыкантом в 15 лет, через год у них была интимная связь, после начались отношения. В 2021 году она публично обвинила рэпера в насилии и изменах, однако позже конфликт уладили.

На фоне этого движение "Зов народа" призвало СК возбудить уголовное дело в случае подтверждения фактов растления несовершеннолетних. Председатель движения Сергей Зайцев назвал рэпера "выкормышем иноагентов", который "годами промывал мозги молодежи, сеял смуту и подрывал традиционные ценности России".

