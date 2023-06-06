Суд признал запрещенной к распространению в РФ песню Oxxxymiron "Ойда"

Фото: ТАСС/Артем Геодакян (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом)

Песню "Ойда" рэпера Oxxxymiron (признан в РФ иноагентом) признали запрещенной к распространению на территории РФ. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Соответствующее решение принял Октябрьский районный суд города. Отмечается, что в композиции присутствуют призывы к действиям, угрожающим территориальной целостности страны.

"Суд требования административного истца удовлетворил, признав запрещенным к распространению на территории РФ вышеуказанное музыкальное произведение, размещенное по конкретно указанным ссылкам", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что после решения суда директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить песню Oxxxymiron "Ойда" на экстремизм. Тогда она отметила, что в треке содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России.

Тогда же она выступила с инициативой о необходимости проверить самого исполнителя на причастность к участию в "экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы".

Позднее текст песни рэпера "Последний звонок" включили в перечень экстремистских материалов.



Рэпера Oxxxymiron включили в список иноагентов