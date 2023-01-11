Суд оштрафовал рэпера Oxxxymiron на 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов (Oxxxymiron признан в России иноагентом)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга назначил исполнителю Oxxxymiron (Мирон Федоров признан в РФ иноагентом) штраф в размере 70 тысяч рублей за призывы к сепаратизму. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

"Рассмотрев постановление прокурора Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, суд привлек виновное лицо к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Информацию о том, что штраф назначен именно рэперу Oxxxymiron, РИА Новости подтвердили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

7 февраля в Октябрьском районном суде пройдут слушания о признании песни "Ойда" запрещенной к распространению. Ответчиками по административному делу выступят исполнитель Oxxxymiron, соцсеть "ВКонтакте", "Яндекс", "Звук".

Прокуратура в декабре 2022 года возбудила в отношении рэпера дело об административном правонарушении по части 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации").

Ранее стало известно, что по результатам проверки видеоклипа Oxxxymiron на песню "Ойда" прокуратура направила в суд административное дело о публичных призывах к сепаратизму. До этого общественники призвали проверить рэпера на экстремизм после выхода его нового клипа.

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