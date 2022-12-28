Прокуратура Петербурга усмотрела в клипе Oxxxymiron призыв к сепаратизму

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Прокуратура Санкт-Петербурга по результатам проверки видеоклипа рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) на песню "Ойда" направила в суд административное дело о публичных призывах к сепаратизму. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 20.3.2 КоАП РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации"). Уточняется, что материалы направлены в суд для рассмотрения.

9 января Октябрьский районный суд начнет слушания о признании запрещенной к распространению песни "Ойда". Ответчиками по административному делу выступят исполнитель Oxxxymiron (Мирон Федоров), "ВКонтакте", "Яндекс", "Звук".

Ранее стало известно, что общественники призвали проверить рэпера Oxxxymiron на экстремизм после выхода нового клипа. Они уточнили, что исполнитель ради съемок вернулся в РФ. В видеоклипе рэпер передает привет Следственному комитету и прокуратуре, а внутри самого текста, как указали представители "Зова Народа", имеется достаточно отсылок.

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