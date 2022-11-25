Компанию Meta внесли в российский реестр экстремистских организаций

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минюст России внес компанию Meta Platforms (запрещена на территории РФ) в перечень экстремистских организаций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что в обновившемся в пятницу, 25 ноября, перечне под номером 96 указана американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram.

Тверской суд запретил деятельность компании Meta на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило ее решение разрешить призывы к насилию против российских военных. Однако там подчеркнули, что призывы не распространяются на гражданское население.

В свою очередь, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев допустил вероятность разблокировки соцсетей Facebook и Instagram (запрещены на территории РФ).



Жалобу на запрет деятельности Meta за экстремизм подало лицо, не участвующее в процессе

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