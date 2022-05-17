Песков не исключил возможность разблокировки Instagram в РФ

11:30
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможность разблокировки Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организацией) в России. Об этом сообщает ТАСС.
Так он ответил на вопрос журналистов о возможности снятия блокировки с платформы.
Ранее ведущая Первого канала Екатерина Андреева раскритиковала блокировку социальной сети в России. По ее словам, неправильно запрещать платформу для людей, которые не занимаются экстремистской деятельностью. Она отметила, что продолжает вести свою страницу через VPN.
Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.
Российские маркетплейсы отметили рекордный рост числа продавцов после запрета Instagram
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