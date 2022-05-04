Facebook и Instagram могут исключить из ресурсов, чью аудиторию считает Mediascope

16:54
Фото: depositphotos/Максим Денисов
Социальные сети Facebook, Instagram (обе признаны экстремистскими и запрещены в РФ) и Twitter, а также онлайн-кинотеатры Netflix и Megogo могут быть исключены из перечня ресурсов, чью аудиторию подсчитывает исследовательская компания Mediascope, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роскомнадзор.
"Указанные информационные ресурсы недоступны на территории Российской Федерации. Изменения в перечень информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит измерению, вносятся Роскомнадзором на основании предложений комиссии по отбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. Вопрос об актуализации перечня будет вынесен на ближайшее заседание комиссии", – отмечается в сообщении.
Ранее в пресс-службе Mediascope сообщили, что многие ресурсы, объем аудитории которых им необходимо измерять, установили у себя счетчики и приступили к передаче показаний, отказов от взаимодействия не наблюдается. Темы, касающиеся заблокированных или больше не функционирующих ресурсов, там переадресовали в Роскомнадзор.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter может стать платной для коммерческих и государственных пользователей. При этом Маск подчеркнул, что Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: