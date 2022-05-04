Facebook и Instagram могут исключить из ресурсов, чью аудиторию считает Mediascope

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Социальные сети Facebook, Instagram (обе признаны экстремистскими и запрещены в РФ) и Twitter, а также онлайн-кинотеатры Netflix и Megogo могут быть исключены из перечня ресурсов, чью аудиторию подсчитывает исследовательская компания Mediascope, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Роскомнадзор.

"Указанные информационные ресурсы недоступны на территории Российской Федерации. Изменения в перечень информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит измерению, вносятся Роскомнадзором на основании предложений комиссии по отбору уполномоченной организации по исследованию объема аудитории. Вопрос об актуализации перечня будет вынесен на ближайшее заседание комиссии", – отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе Mediascope сообщили, что многие ресурсы, объем аудитории которых им необходимо измерять, установили у себя счетчики и приступили к передаче показаний, отказов от взаимодействия не наблюдается. Темы, касающиеся заблокированных или больше не функционирующих ресурсов, там переадресовали в Роскомнадзор.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что социальная сеть Twitter может стать платной для коммерческих и государственных пользователей. При этом Маск подчеркнул, что Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей.