Психологи предупредили о развитии зависимости от TikTok

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Психологи из Университета Тринидада и Тобаго предупредили, что у людей может развиться зависимость от TikTok. Об этом сообщает "Газета.ру".

В рамках исследования специалисты опросили 354 студента, из которых 173 пользовались TikTok, а 313 – Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ). Респонденты сообщили, есть ли у них навязчивые мысли об этих соцсетях, желание пользоваться ими все больше, заходят ли туда, чтобы забыть о личных проблемах, чувствуют ли беспокойство или расстройство, когда не могут зайти в соцсеть и пытались ли сократить проводимое в ней время. Также участники исследования заполнили опросники, оценивавшие особенности их личности.

В ходе исследования выяснилось, что многие пользователи TikTok не имели зависимости от данной платформы. В группу низкого риска попали 25,4% опрошенных, высокого – 6,4%. Как в более ранних изучениях зависимости от Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ), зависимыми от TikTok были люди с высокими показателями экстраверсии и одиночества.

"Хотя большинство людей используют TikTok без проблем, исследование показывает, что риск чрезмерного и проблемного использования существует и связан с зависимым поведением, которое потенциально может негативно повлиять на повседневную жизнь людей", – отмечается в сообщении.

Эксперты объяснили, что социальные сети делают проще коммуникацию между людьми, но не решают трудностей с одиночеством или низкой самооценкой. И если TikTok и другие соцсети отнимают очень много времени, а попытки отказаться от них приводят только к нервам и срывам, следует обратиться к специалисту.

Ранее эксперты отметили, что социальные сети созданы, чтобы вызывать зависимость. Людям показывают вовлекающий контент, позволяют бесконечно прокручивать ленту и следить за параметрами, которые можно посчитать: число подписчиков, лайки и количество просмотров. При этом соцсети дают возможность развиваться: создавать профессиональные сообщества и общаться с единомышленниками, искать клиентов и делиться своими знаниями с другими.