Психолог объяснил, чем сбои в работе соцсетей могут помочь людям

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Стало известно, каким образом глобальные сбои в работе социальных сетей способны помочь людям. Об этом рассказал психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в интервью РИА Новости.

По мнению специалиста, неполадки в работе соцсетей могут стать первым шагом для решения проблемы зависимости человечества от интернета.

"У зависимых от просмотра ленты будет состояние, как будто им нечем себя занять, как будто какая-то пустота образовалась, но для них это не будет настолько травмирующе", – предупредил Хорс.

Эксперт выразил мнение, что подобное чувство пустоты может быть полезным. Оно позволит человеку осознать зависимость от соцсетей, уверен Хорс.

При этом проблемы из-за сбоев могут возникнуть у людей, склонных к гиперопеке, так как они потеряют возможность оперативно связаться со своими близкими, считает психолог. Он посоветовал осознать, что подобная ситуация может произойти в любой момент.

Ранее в работе Facebook, Google, YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp и ряде других сервисов были зафиксированы сбои. О неполадках сообщают пользователи по всему миру, сбои длятся больше пяти часов.

Позднее стало известно, что сбои затронули Twitter. Пользователи сообщили о неполадках в работе сайта и мобильного приложения соцсети, а также о сбоях в работе комментариев.

В свою очередь, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" не подтвердили информацию о сбоях.