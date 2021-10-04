В "Одноклассниках" опровергли сообщения о сбоях в работе соцсети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В "Одноклассниках" опровергли сообщения о сбоях в работе. Как рассказали в социальной сети телеканалу Москва 24, все продукты ОК работают и доступны пользователям.

"Мы видим рост активности в использовании сервисов ОК, но никаких проблем в работе соцсети не наблюдаем. Все продукты ОК работают и доступны пользователям", – говорится в сообщении.

Также ранее сообщения о неполадках в работе опровергли в пресс-службе "ВКонтакте". Там отметили, что все сервисы и продукты работают. Сбоев или других проблем нет.

4 октября стало известно, что в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и ряде других сервисов зафиксировали сбои. О неполадках сообщают пользователи по всему миру.

Чаще всего поступают сообщения о проблемах с веб-версиями сервисов, но некоторые также пишут о невозможности авторизации и сбоях в мобильных приложениях.