В "Одноклассниках" опровергли сообщения о сбоях в работе соцсети

04 октября, 22:12
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В "Одноклассниках" опровергли сообщения о сбоях в работе. Как рассказали в социальной сети телеканалу Москва 24, все продукты ОК работают и доступны пользователям.
"Мы видим рост активности в использовании сервисов ОК, но никаких проблем в работе соцсети не наблюдаем. Все продукты ОК работают и доступны пользователям", – говорится в сообщении.
Также ранее сообщения о неполадках в работе опровергли в пресс-службе "ВКонтакте". Там отметили, что все сервисы и продукты работают. Сбоев или других проблем нет.
4 октября стало известно, что в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и ряде других сервисов зафиксировали сбои. О неполадках сообщают пользователи по всему миру.
Чаще всего поступают сообщения о проблемах с веб-версиями сервисов, но некоторые также пишут о невозможности авторизации и сбоях в мобильных приложениях.
Facebook, Instagram и WhatsApp не работают по всему миру
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