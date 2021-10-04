В работе Twitter, Google и Amazon произошел сбой

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Сбой произошел в работе Twitter, Google и Amazon. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Как сообщили в официальном аккаунте Telegram в Twitter, после сбоев в других социальных сетях люди массово перешли в мессенджер.

В Telegram отметили, что серверам сложно справиться с таким наплывом пользователей. Из-за этого мессенджер стал работать медленнее.

Также стали появляться сообщения о сбое в TikTok.

Ранее сообщалось, что в работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли массовые сбои. Больше всего пользователей сообщили о проблемах с подключением к серверу.