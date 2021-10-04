В работе Telegram произошел сбой

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Пользователи мессенджера Telegram из разных стран заявили о сбоях в его работе. Об этом сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 13:39 по московскому времени было зафиксировано 129 жалоб.

Больше половины человек жалуются на сбои в работе приложения, 23% недовольны проблемами с отправкой сообщений, еще 18% – сложностями с подключением к серверу.

С неполадками столкнулись пользователи из России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран.

Ранее на сбои в работе также пожаловались пользователи соцсети Twitter. Большая часть людей столкнулась с неисправной работой сайта и неполадками в работе приложения.